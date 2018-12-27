Занесенный метелью Екатеринбург встал в пробках (ФОТО)

Передвижение по предновогоднему Екатеринбургу стало сегодня проблематичным. К традиционному росту автомобильного трафика добавились неблагоприятные погодные условия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в эти минуты в городе уже зафиксирован 8-балльный уровень пробок. Стоит почти весь центр Екатеринбурга: жители области приехали за подарками, сотрудники городских организаций и компаний ездят с поздравительными визитами к деловым партнерам.

Кроме того, некоторое время назад пошел сильный снег. По прогнозам синоптиков, выпадет от 7 до 9 миллиметров осадков в водяном столбе. По сообщению городских властей, все районные ДЭУ уже готовы к снегопадам. Администрация города просит водителей не оставлять свой транспорт на проезжей части. Припаркованные у обочин машины сильно осложняют работу дорожной техники и вместо того, чтобы перейти на другую улицу, рабочие вынуждены вновь и вновь возвращаться на одни и те же места, которые остались неубранными из-за припаркованного транспорта. В связи с этим на дорогах работают эвакуаторы.

Добавим, что сейчас в Екатеринбурге -19. К вечеру потеплеет до -14, снегопады продолжатся.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.12.18

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