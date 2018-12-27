В Свердловской области от имени главного госжилстройинспектора с коммерсантов вымогают взятки

Строительные фирмы в Свердловской области жалуются на звонки от имени директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексея Россолова – якобы он вымогает взятки. Об этом стало известно от самого чиновника, который свою причастность к звонкам отрицает.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» Алексей Россолов, неизвестные от его лица обзванивают строительные фирмы и требуют деньги за покровительство и отсутствие проблем в бизнесе. Это продолжается уже второй день. Свою причастность к этим звонкам чиновник категорически отвергает.

Екатеринбург, служба информации

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