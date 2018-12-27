Научное открытие Уральского университета десятилетней давности американские коллеги преподнесли как сегодняшнюю сенсацию (ФОТО)

С любопытным заявлением в адрес американских ученых выступили сегодня представители научного сообщества из Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). Они призвали своих коллег из университета Огайо обратить внимание на то, что озвученное ими как сенсация научное открытие было сделано в России еще десять лет назад. Речь идет о научной теории возникновения торнадо. Представители УрГУПС уже разместили соответствующий пресс-релиз в открытом доступе.

«К сожалению, нежелание американцев знакомиться с выдающимися достижениями российских ученых становится традицией. Недавно на англоязычном сайте www.phys.org (прямая ссылка – www.phys.org/news/2018-12-tornadoes-ground-contrary-popular-thought.html) в разделе новостей появилась информация, которая позже появилась на русском языке на сайте www.rwspace.ru (прямая ссылка – www.rwspace.ru/news/otkrytie-tornado-formiruetsya-iz-zemli.html).

Эта информация трактуется как научная сенсация, сделанная американскими учеными в 2018 году. Несколько лет Яна Хаузер из университета Огайо наблюдала с помощью радара за торнадо возле американского города Эль-Рено. И установила, что закрутка воздуха в торнадо возникает на земле, а не в облаке, как многие считали ранее, и только потом передается вверх. Результаты своих исследований Яна Хаузер доложила на заседании Американского геофизического союза 13 декабря 2018 года.

Однако для российской науки, приведенные американскими исследователями результаты, давно не являются сенсацией. Факт возникновения закрутки воздуха в торнадо у земли, а не из облака, доказан российскими учеными, в частности уральскими, еще десять лет назад – в 2008 году. А открытая в очередной раз Америка есть всего лишь очередное независимое экспериментальное подтверждение газодинамической теории восходящих закрученных потоков типа торнадо, разработанной российскими учеными.

Начало этим исследованиям положила научная работа профессора Уральского государственного университета путей сообщения С.П. Баутина, опубликованная в книге «Торнадо и сила Кориолиса» (Новосибирск: Наука, 2008. 80 с.). В этой работе изложена схема возникновения и устойчивого функционирования восходящих закрученных потоков, встречающихся в природе в виде торнадо, тропических циклонов и огненных вихрей, а также приведены первые строгие математические результаты, подтверждающие эту схему.

В дальнейшем эти исследования были продолжены С.П. Баутиным совместно с И.Ю. Крутовой, А.Г. Обуховым и учениками. Полученные результаты состоят из доказанных математических теорем, из расчетов (включая расчеты трехмерных нестационарных потоков воздуха), из экспериментов, проводимых с 2012 года. Все полученные результаты согласуются с данными натурных наблюдений за указанными природными воздушными течениями.

В итоге справедливость предложенной С.П. Баутиным схемы не только обоснована на должном научном уровне, но и даны ответы на самые главные вопросы, связанные с природными восходящими закрученными потоками: что является причиной возникновения закрутки в этих потоках? Откуда берется энергия на продолжительное самоподдерживающееся движение торнадо и тропических циклонов, приводящее к большим разрушениям и человеческим жертвам?

Авторами указанной теории установлен новый естественнонаучный факт: возникновение закрутки воздуха в торнадо, огненных вихрях, тропических циклонах и гигантская кинетическая энергия вращательного движения этих потоков обусловлены только вращением Земли вокруг своей оси.

По результатам теоретических исследований высказаны рекомендации по их практическому использованию. В том числе по раннему обнаружению торнадо и по уничтожению торнадо с разумными энергетическими затратами. То есть теория была подтверждена практикой, – отмечают в УрГУПС.

Все результаты, полученные в этой газодинамической теории восходящих закрученных потоках, опубликованы, например, в книгах:

• Баутин С.П., Обухов А.Г. «Математическое моделирование разрушительных атмосферных вихрей». Новосибирск: Наука, 2012. 152 с.;

• Баутин С.П., Крутова И.Ю., Обухов А.Г., Баутин К.В. «Разрушительные атмосферные вихри: теоремы, расчеты, эксперименты». Новосибирск: Наука, Екатеринбург: УрГУПС, 2013. 216 с.;

• Баутин С.П., Дерябин С.Л., Крутова И.Ю., Обухов А.Г. «Разрушительные атмосферные вихри и вращение Земли вокруг своей оси». Екатеринбург: УрГУПС, 2017. 336 с.

Также результаты теории, начиная с 2008 года, неоднократно докладывались и всесторонне обсуждались на международных и всероссийских конференциях, таких как, например, Всероссийские съезды по механике, Лаврентьевские и Забабахинские научные чтения.

В США не хотят замечать этих результатов, возможно, потому что слишком много людей в Америке лишатся высоких доходов, если человечество научится эффективно уничтожать торнадо до начала их разрушительного действия», – говорится в релизе уральского вуза.

Екатеринбург, Служба информации

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