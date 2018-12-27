Один из крупнейших уральских банков создал «интуитивный» сайт

СКБ-банк анонсировал изменение сайта. Клиентам теперь не будут показывать перечень товаров и услуг.

Как рассказали в пресс-службе кредитной организации, вместо показа перечня банковских продуктов будет работать система, позволяющая показать возможности и решения по выбору интересующего продукта, с интуитивной навигацией. Дизайн уже обновили, адрес сайта остался прежним – skbbank.ru.

Заодно кредитная организация запускает новую версию мобильного банка – можно будет установить PIN-код, восстановить логин/пароль по кодовому слову, подтвердить платежи SMS-кодом и решить вопросы в онлайн-чате.

Третье изменение касается владельцев телефонов от Apple. Клиенты банка смогут оплачивать покупки с помощью сервиса Apple Pay на базе iOS с технологией поддержки бесконтактных платежей. Для этого достаточно добавить кредитную или дебетовую карту MasterCard СКБ-банка через приложение Wallet.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.12.18

В Екатеринбурге с 1 января уберут два коммерческих автобусных маршрута. / Научное открытие Уральского университета десятилетней давности американские коллеги преподнесли как сегодняшнюю сенсацию (ФОТО). / Для политической системы России 2019 год пройдет под знаком массовых протестов. Авторская колонка политтехнолога Андрея Перлы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»