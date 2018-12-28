Пострадавший в аварии на Решетской мальчик отделался легким испугом – перелома позвоночника нет (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне днем на окраине Сортировки автомобиль «Пежо 408» врезался в столб. В аварии пострадал девятилетний мальчик, его с подозрением на компрессионный перелом позвоночника доставили в детскую больницу №9. Но все обошлось, серьезных травм у ребенка нет.

О подробностях ДТП сообщили в отделе пропаганды городского управления Госавтоинспекции. По данным ведомства, 34-летний водитель иномарки при движении по Решетской со стороны улицы Леваневского в сторону улицы Пышминской не обеспечил постоянный контроль за движением машины и въехал в столб. На заднем пассажирском сиденье справа от водителя находился ребенок. Он был в детском автокресле, но не пристегнутый. После аварии мальчик был госпитализирован.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе горздрава, врачи провели необходимые медицинские обследования. Первоначальный диагноз о переломе позвоночника не подтвердился. Прогноз по маленькому пациенту благоприятный, у него стабильное состояние, тяжелых травм нет. Через несколько дней мальчика выпишут.

В ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии. По окончании проверки будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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