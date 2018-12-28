Уголовное дело бывшего главного архитектора Первоуральска дошло до суда

Бывший начальник управления архитектуры Первоуральска, обвиняемый в коррупции, предстанет перед судом. По версии следствия, в 2016 и 2017 годах он оказывал покровительство строительной компании и получал за это деньги и подарки. Факты нарушения закона вскрылись во время прокурорской проверке.

Бывшему главархитектору предъявляются обвинения сразу по нескольким уголовных статьям: ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) в особо крупном размере», ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия», ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщили в пресс-службе прокуратур Свердловской области. Санкция ст. 290 УК РФ предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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