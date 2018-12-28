Отдохнуть в Иерусалиме или скрыться в пещере: друг Деда Мороза спрячет предпринимателей от проблем

Банкиры запустили акцию для предпринимателей – можно выиграть новогоднее путешествие. Для этого надо поделиться успехами в бизнесе с другом Деда Мороза – Дело Морозом.
Новогоднюю акцию запустил «ДелоБанк». Банкиры ищут «самого хорошего предпринимателя», который поделится успехами в письме Дело Морозу и с друзьями. Выиграть можно одно из шести путешествий, в списке горнолыжный курорт на Красной Поляне, путешествие в Иерусалим, в Тбилиси, экскурсия в алтайские Тавдинские пещеры, отдых в ОАЭ или поездка в Дрвенград Эмира Кустурицы. Написать письмо банковскому доброму волшебнику можно здесь.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 28.12.18
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