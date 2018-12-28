В Кольцово таможенники задержали мужчину с 70 кг «новогоднего настроения»

Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Пекин – Екатеринбург, который пытался ввезти в страну 16 электрических гирлянд, 10 гирлянд из фольги, 102 подарочных конверта, 40 вееров, 33 статуэтки, 60 китайских фонариков, 25 ковриков. Общий вес багажа превысил 70 килограммов. Как пояснил сам пассажир, он вез сувениры для ресторана друзей, чтобы создать в зале новогоднее настроение, но не знал, что партию придется декларировать и платить пошлину.

В итоге весь багаж был изъят, а в отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф.

«Переступая за линию «зеленого коридора», пассажир заявляет об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. А чтобы определиться, в какой коридор пойти, наши инспекторы круглосуточно дежурят перед входом в зону таможенного контроля, чтобы проконсультировать пассажиров. Кроме того, есть и информационные стенды. Если бы этот пассажир прошел в «красный коридор», заполнил декларацию и оплатил пошлину, то довез бы всю продукцию до места назначения», – сказал начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Дмитрий Шишкин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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