Кому денег, кому любви, кому повышение по службе: чего ждут россияне в 2019 году (ВИДЕО)

Россияне ждут перемен к лучшему в будущем году. Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса о том, чем жителям страны запомнился 2018 год, и чего они ждут от 2019-го.

Рейтинг событий в масштабах страны возглавляет тема изменения пенсионного законодательства. Об этом заявили 24 процентов опрошенных. Следующим по важности для россиян оказался чемпионат мира по футболу. По данным ВЦИОМ, в целом жители страны провожают год с неплохим настроением. В канун 2019-го 49 процентов чувствуют радость и ждут перемен к лучшему в будущем году. Однако граждане возлагают меньше надежд на перемены к лучшему, чем в преддверии 2018 года. Кроме того, 21 процент респондентов полагают, что год будет удачным для них лично.

Съемочная группа РИА «Новый День» вышла на улицы Екатеринбурга, чтобы узнать, чего ожидают уральцы от 2019 года. Кто ждет любви, а кто денег и карьерного роста – смотрите на нашем канале.

Надежды горожан на 2019 год

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.12.18

В Кольцово таможенники задержали мужчину с 70 кг «новогоднего настроения». / В Екатеринбурге в полтора раза сократят отлов собак. / Отдохнуть в Иерусалиме или скрыться в пещере: друг Деда Мороза спрячет предпринимателей от проблем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»