В Академическом откроется свой ледовый городок по сказам Бажова

В Преображенском парке Академического откроется ледовый городок. Как и на главной елке Екатеринбурга, все скульптуры и аттракционы будут выполнены в едином стиле – по мотивам сказов Бажова.

Новогодний городок в Преображенском парке, построенный по заказу «РСГ-Академическое», будет работать до конца праздничных дней. Жители Академического увидят лабиринт Данилы-мастера, трон хозяйки Медной горы, ледовую чашу с изображением избушки – тоже из сказов Бажова. Будут в городке и традиционные детские развлечения: ледовые горки, огромные новогодние шары. А в центре композиции установлена настоящая елка, украшенная яркими и стильными гирляндами.

В «РСГ-Академическое» рассчитывают, что городок будут посещать несколько тысяч человек в день.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.12.18

Кому денег, кому любви, кому повышение по службе: чего ждут россияне в 2019 году (ВИДЕО). / В Кольцово таможенники задержали мужчину с 70 кг «новогоднего настроения». / В Екатеринбурге в полтора раза сократят отлов собак. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»