4,3,2,1 – как провести дни до Нового года и поймать настроение: Weekend в Екатеринбурге (ФОТО)

Обратный отсчет до Нового года стартует уже сегодня, когда во многих компаниях начинаются каникулы. «Новый День» узнал, куда пойти в ближайшие 4 вечера и 3 дня, где будут «раздавать» новогоднее настроение. Концерты с оркестрами, джазовые встречи, ярмарки и премьеры в театрах – в обзоре «Weekend в Екатеринбурге».

Открытие главной елки Екатеринбурга

Новогодние каникулы в Екатеринбурге начнутся с открытия главного ледового городка – на площади 1905 года. Торжества запланированы на 17:00 28 декабря.

Темой ледового городка в этом году стали «Сокровища Малахитовой шкатулки». На площади установили ледовые фигуры по мотивам сказов Бажова – в 2019 году отмечается 140-летие писателя.

Место проведения: Площадь 1905 года

Вход: свободный.

Этнические подарки и музыка – на новогоднем Night Bazar

До 30 декабря в кинотеатре «Колизей» продолжит работу новогодняя ярмарка Night Bazar, на которой можно экологически чистые продукты, этническую одежду, хэнд-мейд подарки себе и близким. Свечи из воска, мед и варенье, варежки и носочки, забавные шапки, платья в бохо-стиле, сладкие пряники и конфеты, а также сувениры – то, что можно докупить к подаркам на Новый год.

Каждый день на ярмарке будут работать зоны мастер-классов, проходить концерты. Так, 29 декабря объявляется музыкальным днем: пройдет мастер-класс по игре на глюкофоне, выступит Hant Project, пройдет музыкально-танцевальный джем. А 30 декабря в 18 часов гостей ждут на новогодний концерт Buda Love.

Место проведения: «Колизей» (пр. Ленина, 43)

Вход: свободный.

Шоу легендарных Blue Man Group

Подзарядиться энергией на празднование нового года стоит на концерте зажигательных Blue Man Group – выступления пройдут 28 и 29 декабря во Дворце игровых видов спорта. «Голубые человечки» виртуозно интегрируют искусство, музыку, юмор и современные технологии. Эта смесь взывает к внутреннему ребенку каждого из нас и помогает взглянуть на мир под новым углом. Три лысых блюмена с непосредственной наивностью исследуют то, что мы привыкли считать нормой, подшучивая над нашими общими комплексами, и напоминают нам о том, что между людьми куда больше общего, нежели различий. Блюменов поддерживает рок-группа, поэтому единение неизменно завершается радостной кульминацией – незабываемым, счастливым танцем.

Место проведения: Дворец игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3)

Вход: от 1500 рублей.

Предновогодний концерт с оркестром

Конечно, в предновогодние дни почти на всех площадках Екатеринбурга проходят разные тематические концерты. Один из вариантов – 28 и 29 декабря в Уральском центре народного искусства «Новый год с оркестром». Обещают красиво накрытые столы, старые добрые хиты, веселых артистов. Конечно, будет и красавица-елка. В бывшем ДК Лаврова принято на таких концертах выходить танцевать, гостей просят не стесняться. Концерт будет интересен старшему поколению.

Место проведения: Уральский центр народного искусства (пр. Космонавтов, 23)

Вход: от 1500 рублей.

Новый год с Молодежным оркестром

Еще один вариант встретить Новый год под звуки оркестра – в филармонии. Там гостей будут развлекать музыканты Молодежного оркестра. Концерты за столиками пройдут 30 и 31 декабря. Под руководством дирижера Энхэ прозвучит классик-хит коктейль из произведений Штрауса, Дунаевского, Крейслера – все, что вы хотите услышать перед Новым годом.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Розы Люксембург, 38а)

Вход: 2900 рублей (в стоимость включены угощения и шампанское)

Christmas lounge из джаз–хитов

В джаз-клубе EveJazz, конечно, предновогодний концерт будет состоять из джазовых хитов и пройдет 30 декабря в 22:00. Программа называется Christmas lounge: два профессиональных музыканта, саксофонист Денис Давыдов, пианист Антон Зубарев и барабанщик Вячеслав Евлютин приготовили специальную программу – самые любимые, самые популярные новогодние хиты в современном электронном звучании + музыка в стиле Jazz-Pop прозвучит на этом замечательном концерте. А еще в концерте споет великолепная джазовая певица Светлана Ячменева.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22)

Вход: места у бара – 300 р., места за столиком – 500 р., места за vip-столиком – 600 р.

Предновогодняя вечеринка под «Битлов»

В библиотеке им. Белинского предновогоднюю вечеринку устроит Уральский Битлз-клуб. Она пройдет 28 декабря в 18 часов. В программе – видео концерт Beatles The Best + Covers от Алексея Коршуна, ди-джея радио Рок-Арсенал, викторины с призами от президента клуба. Ну и, конечно, будет концерт: песни легендарной четверки прозвучат в исполнении членов и друзей клуба.

По пути на вечеринку можно заглянуть на выставку «Новогодняя история в личных архивах»: там много елочных игрушек и новогодних открыток из прошлого. Их предоставили работники библиотеки из домашних запасов. Все игрушки – ретро. Наверняка, вы вспомните, как в детстве точно такой же украшали елку вместе с мамой или бабушкой.

Место проведения: библиотека им. Белинского (ул. Белинского, 15)

Вход: свободный.

Новогодняя премьера – в Драме

В Театре Драмы к Новому годы выпустили спектакль «Двенадцатая ночь», который можно будет посмотреть 29, 30 и 31 декабря. «Двенадцатая ночь, или Что угодно» – одна из последних комедий Уильяма Шекспира, вот уже несколько веков заслуженно входящая в число самых востребованных режиссурой произведений высокой мировой драматургии. Настоящий карнавал сценических красок, в котором есть место и событийной неразберихе, и остроумным розыгрышам, и счастливому финалу. А в постановке Александра Баргмана этот вдохновляющий «коктейль» дополнят искрящаяся эмоциональность и изящная чувственность, наполняющие все составляющие спектакля – от неожиданных в своем решении костюмов до оригинальной музыки.

Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2)

Вход: от 300 рублей.

Воспоминания о Новом годе от особенных людей

Если вы хотите подарить частичку тепла людям с расстройством аутического спектра, то вам – в Ельцин-центр. 29 декабря в 15 часов здесь покажут спектакль «Краткие истории о времени». Это работа инклюзивного театрального проекта #ЗАживое. Его участники – люди с особенностями ментального развития – выступают соавторами профессиональных актёров. По сути ребята просто поделятся своими воспоминаниями про Новый год, а вы сможете их поддержать и пообщаться.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: свободный, нужна регистрация на сайте.

Музейная игра «Флагман: новогодняя кругосветка»

Еще одно новогоднее развлечение в Ельцин-центре подойдет для детей и взрослых. На время новогодних праздников (с 30 декабря) здесь будет проходить квест «Флагман: новогодняя кругосветка». Музей предлагает отправиться в очередное кругосветное путешествие – чтобы узнать о самых необычных и интересных легендах, традициях, героях новогоднего торжества во всем мире. Участники узнают как в какой стране празднуют наступление нового года. Но больше всего придется потрудиться «на благо родины»: собрать целую «корзину» символов Нового года в России за 100 лет.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: 200 рублей с человека.

Новогодний день: сказка и свадьба

Новогодний день по традиции можно начать в Театре оперы и балета. Здесь дают «Щелкунчика» – спектакли пройдут 30 и 31 декабря утром. Самая новогодняя сказка, в которой философия, поэзия и, конечно, гениальная музыка Чайковского слились в совершенное целое. В спектакле безмятежный детский утренник полный смеха, тепла и веселья сменяют картины противостояния добра и зла. Но сказка остается сказкой. Предчувствие чуда не покидает ни на минуту, порой кажется, что еще мгновение и реальными станут и Конфитюринбург, и звездное небо, и прекрасный Принц. Музыка Чайковского, еще недавно создававшая атмосферу веселого праздника и детских грез, в одно мгновение переносит главную героиню Мари в новый мир, в котором звучат ноты взросления и мудрости.

А вечер можно провести на веселой свадьбе – на спектакле «Коляда-театра» «Скрипка, бубен и утюг» – он начнется 31 декабря в 18 часов. Веселье обеспечат тамада и группа «Сексуальный шоколад».

Скрипка, бубен и утюг

Место проведения: Театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а), «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97)

Вход: 200-2000 рублей.

Новогодняя ночь: куранты, фейерверк и Дед Мороз

Как обычно, главными уличными площадками на Новый год станут Площадь 1905 года и ЦПКиО. В ночь с 31 декабря на 1 января, и там, и там обещают праздничную программу. Будет и трансляция речи президента, и бой курантов, и музыка.

В парке после полуночи к празднующим придут Дед Мороз со Снегурочкой. Будут хороводы, конкурсы, призы и дискотека до 4 утра.

Место проведения: ЦПКиО, Площадь 1905 года

Вход: свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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