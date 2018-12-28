На Средний Урал обрушится сильный снегопад – МЧС готовит круглосуточный мониторинг автотрасс

Завтра, 29 декабря, в восточной части Свердловской области ожидается сильный снег. Метеорологи прогнозируют выпадение осадков от 5 до 8 мм и метель.

Сотрудники МЧС оповестили дальнобойщиков об ухудшении погодных условий. Оперативные группы ведомства будут вести мониторинг дорожной обстановки в зоне прогнозируемого снега. Предупреждения также получили муниципалитеты. Властям рекомендовано принять дополнительные меры: организовать круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад и очистку крыш зданий от снега.

«Автомобилистам, отправляющимся в дальнюю поездку, необходимо подготовиться. В машину заложить минимальные средства спасения – лопату, трос, топор, предусмотреть дополнительный запас топлива, даже если поездка недалекая. При себе иметь заряженный телефон. Не забывать одеваться соответственно времени года и погодным условиям, взять термос с горячим чаем. При движении на трассе соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим», – предупреждают спасатели.

Также МЧС рекомендует ограничить работы на открытом воздухе и на высоте во время метели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.12.18

Застройщик-мошенник, оставивший людей без домов и денег, сядет на десять лет, если его найдут. / 4,3,2,1 – как провести дни до Нового года и поймать настроение: Weekend в Екатеринбурге (ФОТО). / В Академическом откроется свой ледовый городок по сказам Бажова. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»