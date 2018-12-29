К Царским дням на ЕКАДе у съезда на Ганину Яму со второго раза построят надземный переход (КАРТА)

ГУП «Управление автомобильных дорог» объявило конкурс по выбору подрядчика на строительство модульного пешеходного перехода на 41 километре кольцевой автодороги у пересечения с тропой к монастырю Ганина Яма.

Скрин «Яндекс.Карты»

Переход должен появиться к 1 июля 2019 года перед Царскими днями, они пройдут 17-18 июля. «Целью установки надземного пешеходного перехода являются повышение уровня безопасности дорожного движения, а также ликвидация мест концентрации ДТП», – говорится в техзадании на сайте госзакупок. Средства будут выделены из областного бюджета, само строительство обойдется в 20 млн руб.

Заместитель начальника Управления автомобильных дорог Олег Мелехов рассказал РИА «Новый День», что переход должен был появиться еще в прошлом году, но ненадежный подрядчик сорвал планы.

«Переход должен был появиться к 100-летию трагической гибели царской семьи Романовых, но подвел недееспособный подрядчик, договор с которым был расторгнут после вмешательства ФАС. С тех пор мы пересмотрели проект и частично доработали его техническую сторону, заложив строительство 1,5 км электрической линии для подсветки перехода, а на днях объявили новый тендер», – рассказал Мелехов.

Он также добавил, что строительство производится по поручению губернатора Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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