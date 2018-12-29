ДТП на Амундсена в Екатеринбурге парализовало движение на въезде в Академический (ФОТО)

Авария с участием трех автомобилей парализовала движение по ул. Амундсена в сторону центра.

«Амундсена от Вонсовского стоит напрочь, также частично блокировано кольцо на объездной от Академического в город. Помимо аварии движение затрудняют и продолжающиеся работы по ремонту дорожного полотна», – сообщают РИА «Новый День» очевидцы происшествия.

В пресс-службе городского управления ГИБДД РИА «Новый День» подтвердили информацию о дорожном инциденте. В ДТП пострадала 31-летняя девушка, водитель Opel, она доставлена в больницу..

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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