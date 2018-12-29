5 скорых для 11 пострадавших. Началась проверка ДТП с автобусом, врезавшимся в столб в центре Екатеринбурга

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку обстоятельств, при которых маршрутный автобус врезался в фонарный столб на перекрестке проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти.

По одной из версий, водитель уходил от столкновения с подрезавшим его автомобилем. По данным администрации перевозчика «Уралтрансгрупп», в автобусе не было видеорегистратора, поэтому для выяснения обстоятельств руководство обратилось за помощью к другим водителям, которые были очевидцами ДТП.

В аварии пострадали 11 пассажиров, в том числе четверо несовершеннолетних детей. В основном пострадавшие получили ушибы разной степени тяжести. На место аварии прибыли пять бригад скорой помощи и два пожарных расчета.

«По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ 014-го маршрута двигался по пр. Ленина со стороны ул. Московской в сторону ул. 8 Марта, не справился с управлением и допустил наезд на стойку светофорного объекта», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской ГИБДД.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки, – рассказали в СК РФ по Свердловской области. – В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, выясняться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, а также даваться правовая оценка на предмет наличия в данной ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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