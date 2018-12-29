Полицейский главк выводит на улицы Екатеринбурга комендантские патрули

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Павел Кривегин подписал приказ о патрулировании городских улиц в новогодние каникулы с 30 декабря по 13 января 2019 года.

Профилактическая акция будет проводиться при взаимодействии с прокуратурой, территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, представителями министерств образования, социальной политики, здравоохранения, культуры, общественниками, подразделениями Росгвардии и другими учреждениями.

Пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых уточнил, что особое внимание будет уделено дискотекам и иным развлекательным заведениям с целью выявления несовершеннолетних горожан. «Не останутся без внимания стражей правопорядка и те, кто занимается бродяжничеством, попрошайничеством, находится в розыске, а также лица, вовлекающие в противоправную деятельность молодое поколение, реализаторы, продающие подросткам спиртные напитки и сигареты. Чтобы установить их, участники акции посетят стоянки автотранспорта, рынки, привокзальные территории», – сказал Горелых.

Отметим, по действующему законодательству несовершеннолетним запрещается находиться в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей с 22:00 до 06:00 час с зимний период и после 23:00 в летние месяцы. Среди запрещенных мест – улицы, стадионы, парки, скверы, общественный транспорт, интернет-клубы, строительные площадки, крыши, чердаки, подвалы.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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