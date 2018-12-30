Новый год к нам мчится: полицейские нашли в Екатеринбурге 85 кг наркотиков на 3,4 млрд

В Екатеринбурге правоохранителям удалось найти крупнейший за последние годы канал поставки наркотиков – во время спецоперации было изъято 85 кг наркотиков на 3,4 млрд рублей. Ее проводили полицейские из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из регионального ГУФСИН.

Как сообщил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, одним из ключевых фигур в наркокартеле был начальник отдела продаж одной из коммерческих фирм Екатеринбурга по имени Евгений, родившийся в 1992 году. Оперативники вышли на его след еще в августе 2018-го – на его след напали случайно, когда задержали другого человека за нападения и кражи и при себе нашли у него почти 100 гр гашиша.

«При опросе подозреваемого выяснилось, что с ноября 2017 года он был курьером интернет-магазина. Все указания ему давали анонимные кураторы в мессенджерах», – уточнили в полиции.

Там рассказали, что наркотики привозили из Москвы на частных автомобилях. На Урале товар хранили на съемных квартирах в бытовых приборах, купленных специально – в конспиративных целях. Затем вещества перевозили на склад в районе Елизаветинского шоссе, где во время спецоперации полицейские нашли 70 кг «синтетики». Еще 15 кг были обнаружены в тайнике в лесу на Уктусе.

«Экспертиза показала, что изъятое является высококонцентрированным наркотическим средством, предназначенного для производства курительных смесей. Из одного его грамма дельцы изготавливали 20 доз. Конфискованных 85 кг хватило бы, чтобы приготовить более 1,5 миллионов доз для зависимых людей. Карта реализации смертельного товара довольно обширна. Практически это весь Урало-Сибирский регион. Предполагаемый владелец наркоарсенала свердловскими полицейскими арестован и будет содержаться под стражей до итогов судебного разбирательства», – сказал Горелых.

Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.12.18

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