На реках Тавда и Сосьва на севере Свердловской области открылись шесть ледовых переправ. Проехать через них можно в Серовском, Таборинском и Гаринском районах. «Все они прошли техническое освидетельствование специалистами государственной инспекции по маломерным судам и признаны безопасными к эксплуатации», – сказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Там уточнили, что на Сосьве работают три переправы до поселков Марсяты и Красный Яр и деревни Магина. Грузоподъемность переправ Серов-Марсяты и Серов-Красный Яр составляет до 10 тонн, а переправы Серов-Магина – 5 тонн.

В Таборинском городском округе открыты две переправы: Чеур-Озерки, Кузнецово-Пальмино грузоподъемностью 20 и 30 тонн соответственно 20 и 30.

Еще одна переправа для перевозки леса открыта на р. Тавде в Гаринском городском округе на 739 км автодороги «село Березовое – село Крутое».

«В январе и феврале 2019 года в Свердловской области планируется открыть еще 8 ледовых переправ на реках Тавда, Сосьва, Пелым и Лозьва», – уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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