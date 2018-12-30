На трассе Екатеринбург – Пермь перекрыто движение из-за массового ДТП

На 230 километре трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург в настоящее время перекрытого движение из-за массовой аварии. Она произошла в районе 15:50 по местному времени, сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. Подробностей ДТП пока нет, но, по предварительным данным, движение на участке перекрыто в обе стороны.

«Объезд со стороны Екатеринбурга организован через Нижние Серги, Михайловск и Арти с выездом на федеральную трассу Р-242 на 286 километре. Объезд со стороны Перми – через автодорогу на Красноуфимск с выездом на федеральную трассу Р-242 на 182 километре», – сообщили в пресс-службе дорожного предприятия.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.12.18

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