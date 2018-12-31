МЧС объявило штормовое предупреждение на новогоднюю ночь

Свердловские спасатели предупреждают жителей и гостей региона о непогоде, которую прогнозируют синоптики на новогоднюю ночь. По информации метеобюро, вечером 31 декабря на Среднем Урале ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

«Будьте бдительны. Телефон пожарных и спасателей – 101, экстренных служб – 112», –напомнили в чрезвычайном ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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