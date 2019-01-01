Следователи выясняют причины крушения грузового поезда под Арамилью

В ночь на 1 января 16 вагонов с углем грузового поезда сошли с рельсов в районе станции Марамзино.

Криминалисты следственного управления на транспорте регионального СКР проводят доследственную проверку инцидента. «О версиях крушения говорить рано, – говорит пресс-секретарь управления Дмитрий Лебедев. – Сейчас на месте работают следователи, проводится опрос очевидцев. После окончания доследственных мероприятий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Экологического ущерба нет, но повреждено около 300 метров железнодорожного полотна».

Вместе со следователями на месте аварии работают два аварийно-восстановительных поезда со станций Каменск-Уральский, Екатеринбург-Сортировочный, а также оперативная группа МЧС.

По информации СвЖД, движение пассажирских поездов на направлении Каменск-Уральский – Екатеринбург будет организовано измененным маршрутом через станцию Богданович (возможны незначительные задержки в пути). Электропоезд №6617 Каменск-Уральский – Екатеринбург и скоростной электропоезд «Ласточка» №7083 также направлены через станцию Богданович.

Электропоезда №№6601, 6603 Каменск-Уральский – Екатеринбург и №№6602, 6604 Екатеринбург – Каменск-Уральский будут следовать до станций Перебор и Марамзино, далее пассажиров доставят к месту назначения автобусами.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.12.18

МЧС объявило штормовое предупреждение на новогоднюю ночь. / На трассе Екатеринбург – Пермь перекрыто движение из-за массового ДТП. / На севере Свердловской области открылись шесть ледовых переправ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»