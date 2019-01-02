Два человека погибли в ночном пожаре в Нижнем Тагиле

Два человека погибли сегодня ночью при пожаре в общежитии на улице Щорса в Нижнем Тагиле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре на третьем этаже пятиэтажного муниципального дома поступил сегодня в 01.56. Из дома были эвакуированы 15 человек, в том числе два ребенка. Два человека погибли, еще двое – госпитализированы из-за отравления продуктами горения.

В следственном комитете уточнили, что погибшие – двое взрослых мужчин, 1980 и 1969 г.р. Возможная причина пожара – либо неосторожное обращение с огнем, либо неисправность электропроводки. Криминальных причин, по предварительным данным, нет. Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают очевидцев. Тела погибших мужчин направлены на вскрытие для установления точной причины смерти. Совместно с органами МЧС следователи выясняют причину возгорания. По итогам доследственной проверки органами СКР будет принято процессуальное решение.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 01.01.19

Следователи выясняют причины крушения грузового поезда под Арамилью. / МЧС объявило штормовое предупреждение на новогоднюю ночь. / На трассе Екатеринбург – Пермь перекрыто движение из-за массового ДТП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»