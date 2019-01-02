Во всех храмах Екатеринбургской епархии проходят панихиды по жертвам взрыва в Магнитогорске

Сегодня, 2 января, по всех православных храмах Екатеринбургской епархии проходят заупокойные богослужения по жертвам трагедии в Магнитогорске, где в результате взрыва обрушился подъезд десятиэтажного дома и погибли люди.

Как сообщили РИА «Новый День» в епархии, митрополит Кирилл совершает панихиду в храме во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского города Режа. «Церковь призывает всех посетить храмы и вознести молитвы об упокоении душ погибших, скорейшем выздоровлении пострадавших и утешении скорбящих», – говорится в сообщении епархии.

Напомним, в 6 часов утра 31 декабря в 10-этажном жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Из-за взрыва рухнул весь подъезд, с 3 по 10 этажи. Известно, что в подъезде было 48 квартир, в них проживают чуть больше 100 человек. Восемь человек погибли, пятерых, в том числе – 11-месячного ребенка, удалось извлечь из-под завалов живыми. В Челябинской области распоряжением губернатора Бориса Дубровского сегодня объявлен траур.

Екатеринбург, Магнитогорск, служба информации

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