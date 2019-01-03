Движение на кольце Объездной дороги с сегодняшнего дня ограничено

С сегодняшнего дня ограничено движение транспорта на кольце при пересечении Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной. Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, на этом участке идут работы по прокладке ливневой канализации. Магистраль вновь будет открыта 10 января.

Пока для автомобилистов действует временная проезжая часть шириной 10 метров, для пешеходов строители сделали отсыпной тротуар шириной 1,5 метра. В мэрии также советуют водителям воспользоваться дополнительными путями объезда.

«На период закрытия кольцевого движения в зоне строящейся развязки специалисты рекомендуют уходить по временному отрезку проезжей части улицы Серафимы Дерябиной в направлении перекрестка улиц Бардина и Зоологической и там разворачиваться в обратном направлении, чтобы вновь выехать на кольцо и уйти с него по Объездной дороге в сторону Чусовского и Московского трактов», – сообщили в администрации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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