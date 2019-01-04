Крупная авария на Серовском тракте: один погиб, пятеро в больнице (ФОТО)

На Серовском тракте около города Кушвы столкнулись три автомобиля. Погиб водитель одной из легковушек, двое взрослых и трое детей в больнице.

Авария произошла накануне около четырех часов дня, столкнулись «Киа Церато», ВАЗ-21093 и «Лада Веста». Уже известно, что ДТП случилось по вине водителя иномарка – 61-летний мужчина на «Кии» превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он врезался в ВАЗ-21093 и затем в «Ладу Весту», которая ехала следом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, самые серьезные повреждения получили те, кто был в «девятке» – там ехала семья, гостившая у родственников в Качканаре. 34-летний глава семейства, находившийся за рулем, погиб. Его супруга 1987 года рождения, четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка находятся в больнице Кушвы в тяжелом состоянии. Пострадали также пассажиры «Кии» – бабушка и внук, состояние ребенка тяжелое.

Екатеринбург, служба информации

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