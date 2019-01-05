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Суббота, 5 января 2019, 15:09 мск

Новости Екатеринбург

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Нарушитель на иномарке протаранил машину скорой помощи, пятеро пострадали (ФОТО)

Пять человек пострадали сегодня ночью при столкновении иномарки и машины скорой помощи в Екатеринбурге. Как сообщили РИА «Новый День» в городском УГИБДД, в 00:40 на перекрестке улиц Седова – Надеждинская водитель «Опеля», ехавший со стороны Седова, нарушил правила, проехал на красный свет и столкнулся со скорой помощью, ехавшей по улице Надеждинской. Машина медиков от удара опрокинулась на бок. В результате аварии пострадали пять человек – оба водителя и три пассажира, двое из которых – из машины «скорой». Все пострадавшие доставлены в 23 ГКБ.

По данным ИА «Ночные новости», оба пострадавших из скорой помощи – фельдшеры, пациентов среди них не было. В машине «Опель» был найден пакет с веществом, похожим на наркотик. Полиция Екатеринбурга начала дознание, по окончании которого будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации

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