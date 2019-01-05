В Москве скончалась 12-летняя школьница из Среднеуральска, приехавшая на Кремлевскую елку

Школьница из Среднеуральска, много лет мечтавшая попасть на Кремлевскую елку, умерла в одном из столичных хостелов.

По сообщению издания «Вечерняя Москва», 12-летняя девочка, которая приехала на праздники в столицу вместе с родителями, умерла в ночь с 3 на 4 января. Сначала она почувствовала себя плохо, родители вызвали скорую, но к моменту приезда медиков школьница впала в кому и вскоре скончалась. Ее мама рассказала журналистам, что девочка страдала серьезным генетическим заболеванием – синдромом Ли.

Сегодня департамент информполитики Свердловской области выступил с заявлением. В нем говорится, что поездка семьи из Среднеуральска в Москву была организована одним из негосударственных благотворительных фондов, который, очевидно, не обеспечил безопасность тяжелобольного ребенка. Также сообщается, что губернатор Евгений Куйвашев распорядился оказать необходимую финансовую помощь родителям погибшей девочки.

Екатеринбург, Среднеуральск, Москва, служба информации

Екатеринбург, Среднеуральск, Москва. Другие новости 05.01.19

Нарушитель на иномарке протаранил машину скорой помощи, пятеро пострадали (ФОТО). / Весело проводим каникулы и встречаем Рождество – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО). / Задержан водитель лесовоза, в ДТП с которым погибли два младенца и их родственники. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»