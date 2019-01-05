Сотни спасателей и полицейских встретят Рождество в храмах

Сотрудники МЧС и полиции готовы обеспечить безопасность верующих во время празднования православного Рождества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, перед праздником 292 храма были проверены на соответствие правилам пожарной безопасности. В ночь с 6 на 7 января во всех церквях круглосуточно будут дежурить около 300 спасателей. В МЧС отмечают, что открытый огонь в храмах – главный источник опасности. Поэтому вместе со священнослужителями спасатели повторили меры пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий и правила эвакуации людей. Священники на практике отработали тушение условного пожара с помощью огнетушителя.

«В праздник ожидается большое количество прихожан, поэтому все служители храма должны знать, как им действовать в случае чрезвычайной ситуации, а также не допустить паники и помочь прихожанам покинуть опасную зону. Всего в рамках подготовки к рождественским мероприятиям обучены около 2000 священнослужителей. Кроме того, в каждом православном учреждении, где будут проходить службы, будут нести дежурство сотрудники МЧС, Свердловского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества для обеспечения безопасности», – отметил заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Максим Пинчугов.

В УМВД по Екатеринбургу добавляют, что к Рождеству готовится и полиция. Всего в Екатеринбурге расположено 63 действующих православных храма, почти во всех в рождественскую ночь пройдут праздничные службы. В каждом из мест проведения богослужений будут размещены наряды полиции. Для организации дорожного движения к православным объектам также приближены патрули ДПС ГИБДД. Очевидцы противоправных деяний могут круглосуточно сообщать информацию по телефону дежурной части УМВД России по Екатеринбургу: (343) 294-14-94 либо 02.

Напомним, в Рождественские дни в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга будут совершаться общегородские праздничные богослужения, которые возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. 6 января в 23:30 начнется праздничная Божественная литургия, 7 января в 16:00 – Рождественская вечерня.

Екатеринбург, служба информации

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