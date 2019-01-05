Перед Рождеством в Верхней Пышме заложен храм во имя святых Иоакима и Анны (ФОТО)

Сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и генеральный директор УГМК-холдинга Андрей Козицын заложили первый камень в основание храма во имя святых праведных Иоакима и Анны в Верхней Пышме. Это первая в регионе закладка храма в новом 2019 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в Екатеринбургской епархии, церковь будет построена в ближайшие два года Уральской горно-металлургической компанией на углу Успенского проспекта и улицы Уральских рабочих. Храм рассчитан на 500 человек. По проекту, церковь общей площадью 372 квадратных метров разместится на площадке между девятиэтажным жилым домом и торговым центром. На огороженной территории храма площадью 3 100 квадратных метров предусмотрено благоустройство территории, здесь также разместится парковка, вокруг здания появится асфальтированная дорога.

Митрополит Кирилл объяснил, почему новый храм будет посвящен именно этим двум святым: «К кому мы больше всего обращаемся за помощью, когда просим Бога, чтобы Господь Бог милостиво принял наши скорби, наши моления? К Пресвятой Богородице. Кто, кроме нее, может так помочь и защитить нас в этой жизни? А кому Пресвятая Богородица никогда не откажет? Родителям своим. Мы хотели бы этот храм построить в память всех наших родителей, всех старших наших, кто дал нам жизнь, кто нас воспитывал».

Митрополит Кирилл выразил благодарность холдингу УГМК, а также особо отметил память брата Андрея Козицына, Александра, который ушел из жизни ровно 10 лет назад. «Он много сделал в жизни своей доброго и полезного во всех уголках страны и здесь особенно», – подчеркнул митрополит.

Директор по строительству и инвестициям в УГМК-Холдинг Сергей Ерыпалов отметил, что идея строительства храма в этом микрорайоне существовала уже давно. «Город растет, город развивается, и в новых микрорайонах как раз не хватает культовых зданий и сооружений. Наконец-то мы сегодня находимся на очень важном событии – мы закладываем храм, который будет украшать наш город. Это уже третий храм в городе Верхней Пышме, который будет его украшать и служить на пользу людям. Если говорить об архитектуре, это классическая русская архитектура XIX века, проект выполнен в классических традициях», – рассказал Сергей Евгеньевич.

Верхняя Пышма, служба информации

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