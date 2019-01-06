Сотрудники полиции нашли в Екатеринбурге крупный склад с сомнительным алкоголем

Сегодня днем в паблике «Инцидент Екатеринбург» один из подписчиков сообщил, что на Уралмаше был найден крупный склад с «паленым» алкоголем». Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, сотрудники Свердловского гарнизона подразделения полиции по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции выявили точку, в которой хранилась алкогольная продукция сомнительного качества в больших объемах.

«В данной ситуации речь идет о складском помещении, расположенном в гаражном боксе на улице Восстания вблизи жилых пятиэтажек. Предполагаемый владелец товара прибыл на легковом автомобиле «Дэу Нексия» в этот бокс, открыл ворота. Скорее всего, намеревался отвезти товар по торговым точкам, но в эту минуту сыщики нагрянули с проверкой, – рассказывает Валерий Горелых. – Задержанный представился кладовщиком. Это гражданин Ахмедов 1981 года рождения, уроженец Азербайджана. В его «офисе» находилось более 10 тысяч бутылок различных наименований алкогольной продукции. В том числе: водка «Царская», «Нефть», «Столичная», «Абсолют», а также коньяк «Казахстанский», «Старый Кенигсберг». В данном случае вся продукция, с большой долей вероятности, можно сказать, что суррогатная, так как на ней были наклеены поддельные акцизные марки. Судя по наличию товара, усматривается статья 27 прим. 1 УК РФ «Изготовление и сбыть поддельных акцизных марок». Вся сомнительного качества продукция в эти минуты сотрудниками полиции изымается, с целью дальнейшей передачи в Росалкогольрегулирование по УрФО. Оперуполномоченный выясняет, куда конкретно товар распространялся, в какие торговые точки, как долго склад функционировал, и кто за ним стоит», – говорит пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Валерий Горелых дополнил, что материалы по данному факту будут переданы сотрудниками УЭБ и ПК областного полицейского главка в УМВД по Екатеринбургу для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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