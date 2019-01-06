Два автомобиля и автобус столкнулись на трассе Екатеринбург – Серов

Сегодня днем на трассе Екатеринбург – Серов произошла авария с участием пассажирского автобуса. К счастью, обошлось без погибших, об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным Валерия Горелых, машины и автобус столкнулись в районе 158-го км трассы. На место выехали несколько нарядов ДПС, которые возглавил начальник ГИБДД Нижнего Тагила. На месте ДТП сотрудники полиции выяснили, что водитель ВАЗ-2115, жительница Кушвы 1976 года рождения, возвращалась домой с работы в Нижнем Тагиле и ехала в сторону Серова. Машина оказалась на заснеженном участке дороги, женщина не справилась с управлением, и ее выбросило на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с KIA, за рулем которого был мужчина 1972 года рождения. Затем оба транспортные средства врезались в пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 509 «Карпинск – Екатеринбург». В его салоне было 44 пассажира и двое водителей. Они в результате аварии не пострадали, уточнил Валерий Горелых. Водитель ВАЗ получила, по предварительным данным, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом грудной клетки. У водителя KIA закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головы. Оба пострадавших от госпитализации отказались. Признаков алкогольного опьянения у участников ДТП не было.

Пассажиров поврежденного автобуса отправили далее попутными автобусами. На месте ДТП было организовано реверсивное движение. По словам Валерия Горелых, на данный момент поврежденные транспортные средства убрали с дороги, трасса функционирует в обычном режиме.

Начата проверка, по итогам которой сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила примут процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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