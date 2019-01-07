В Краснотурьинске задержан убийца 18-летней девушки

Сыщики уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве 18-летней девушки из поселка Воронцовка, убитой 3 января 2019 года.

По предварительным данным следствия, вечером 3 января 2019 года девушка поехала на рейсовом автобусе из посёлка Рудничный в посёлок Воронцовка, и должна была приехать домой около 22 часов вечера этого же дня, – сообщают в региональном следственном комитете. – После того, как девушка вышла из автобуса на конечной остановке, она пропала. Днём 4 января тело девушки было найдено в лесном массиве, недалеко от посёлка Воронцовка.

В результате комплекса следственных действий и оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками следственного отдела по городу Краснотурьинск областного СКР и уголовного розыска полиции, установлен и задержан неработающий местный житель. Под бременем собранных доказательств задержанный дал признательные показания, при этом в ходе проверки показаний на месте он указал место, где было совершено убийство девушки. Кроме того, мужчина указал место, куда выкинул нож, и впоследствии в ходе осмотра места происшествия, нож был найден и изъят.

В настоящее время следствием СКР выполняется комплекс мероприятий по закреплению доказательств и установлению точного мотива преступления. Проведены 4 осмотра мест происшествия, назначен комплекс экспертиз, проводятся допросы свидетелей. Задержанному уже предъявлено соответствующее обвинение по статье Уголовного кодекса «убийство», предусматривающей вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, органы СК России обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные материалы, ходатайство следствия удовлетворил, избрав соответствующую меру пресечения до 4 марта включительно. Расследование уголовного дела продолжается.

«Подозреваемый был установлен и задержан сыщиками уголовного розыска, в прямом смысле этого слова, «по горячим следам». Задержанным оказался ранее судимый неработающий местный житель, 1986 г.р. В настоящее время представители территориального ОВД проверяют его на причастность к иным ранее совершённым на территории города Краснотурьинска преступлениям», – сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Краснотурьинск, РИА «Новый День», служба информации

Краснотурьинск. Другие новости 06.01.19

Два автомобиля и автобус столкнулись на трассе Екатеринбург – Серов. / Сотрудники полиции нашли в Екатеринбурге крупный склад с сомнительным алкоголем. / Перед Рождеством в Верхней Пышме заложен храм во имя святых Иоакима и Анны (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»