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Вторник, 8 января 2019, 17:34 мск

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СКА всухую разгромил «Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» в первом домашнем матче года потерпел поражение от питерского СКА. Игра закончилась со счетом 0:6, передает «Новый День». Уже в первом периоде команда из Санкт-Петербурга забросила две безответные шайбы в ворота Якуба Коварна. Отличились Сергей Плотников и Андрей Кузьменко. Во втором отрезке игры собраться подопечным Андрея Мартемьянова также не удалось – разрыв сократился до трех шайб. В последней двадцатиминутке Наиль Якупов, Евгений Кетов и Артема Земченок забросили еще три шайбы в ворота «Автомобилиста».

«Всю ответственность за поражение беру на себя, неправильно готовил команду. По игре – в таких матчах нюансы, микроскопические ошибки могут решить все. При втором и третьем голе индивидуальные ошибки сразу привели к результату 0:3, у нас были моменты, но мы их не использовали, и есть претензии к команде по выполнению игрового задания. Самоотдача была, но не такой, чтобы команда горела», – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Тем не менее, екатеринбургский клуб первым из команд Восточной конференции КХЛ обеспечил себе выход в плей-офф.

Екатеринбург, Елена Сычева

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