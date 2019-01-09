В Свердловской области ночью похолодает до -35

Ночью 10 января в Свердловской области ожидается заметное похолодание.

По данным Уралгидрометцентра, в горных и низинных районах температура воздуха опустится до -24…-29, а в самых северных территориях области – до -35. Завтра днем в регионе ожидается от -10 до -15, в горах и низинах -20...-25. Ветер западный и юго-западный, 4-9 м/с, переменная облачность, местами небольшой снег.

В самом Екатеринбурге будет теплее. Сегодня ночью ожидается -14…-16 градусов, завтра днем -10…-12. К выходным потеплеет: в субботу ожидается -8 градусов, в воскресенье днем до -2.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.01.19

Слух дня: на «Спецавтобазу» взяли общественника-скандалиста. / На Урале вынесен новый приговор по делу кровавой банды Тропиканки. / СКА всухую разгромил «Автомобилист». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»