Глава Екатеринбурга и Водоканал получили прокурорские представления за незаконную вырубку деревьев

Свердловская прокуратура выявила нарушения в сфере охраны деревьев со стороны администрации Екатеринбурга и МУП «Водоканал». Проверка проводилась в конце 2018 года, поводом послужили многочисленные публикации в СМИ и жалобы горожан на незаконную вырубку.

По информации надзорного ведомства, мэрия в период 2017-2018 годов рассмотрела 197 заявлений о выдаче разрешений на снос, пересадку или реконструкцию зеленых насаждений. При этом комитет по благоустройству допускал нарушения административного регламента: не соблюдал сроки составления акта обследования зеленого участка, сроки предоставления муниципальной услуги и требовал у заявителей необязательные документы. Во время проверки также выяснилось, что МУП «Водоканал» не выполнил свои обязательства по восстановлению озеленения на территории Ленинского района Екатеринбурга, где проводились ремонтные работы.

В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона главе Екатеринбурга Александру Высокинскому и руководителю Водоканала Евгению Буженинову. Но на этом проверка не закончится. Прокуратура также выяснит, правильно ли муниципалитет взыскивал суммы ущерба за незаконную вырубку деревьев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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