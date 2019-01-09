В каникулы в Екатеринбурге родились шесть пар двойняшек

В новогодние каникулы в Областном перинатальном центре в Екатеринбурге родились 89 малышей, 39 девочек и 50 мальчиков, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Там уточнили, что 12 детей из этого числа ‒ двойни, а первым ребенком, появившимся в 2019 году, стал мальчик весом 4 кг. Малыш родился в 03 часа 05 минут.

«Для сотрудников перинатального центра работа в праздничные дни ничем не отличается от их повседневных будней, задача по эффективному оказанию медицинской помощи выполняется независимо от календарных дат», – отметил главный врач Областной детской клинической больницы Олег Аверянов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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