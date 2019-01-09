В свердловских больницах экстренно не хватает донорской крови

В медучреждениях Свердловской области экстренно не хватает донорской крови. Востребованы все группы, особенно ‒ с отрицательным резусом, сообщили «Новому Дню» на Областной станции переливания крови.

«По статистике именно на новогодние каникулы выпадает наибольшее количество травм и несчастных случаев, требующих срочного переливания донорской крови. Чтобы обеспечить достаточные запасы донорской крови, наши специалисты работали даже в праздники. Большие надежды возлагали на первый рабочий день после выходных. Но 9 января кровь сдали всего 50 человек ‒ это в три раза меньше, чем обычно», ‒ сказали агентству, отметив, что таким красным донорский светофор никогда не был.

Напомним, донором может стать любой желающий, кому уже исполнилось 18 лет и кто соответствует требованиям по весу (женщины от 50 килограммов, мужчины ‒ от 60). «За двое суток перед кровосдачей необходимо отказаться от алкоголя, за три часа не курить и накануне не есть жирной пищи», ‒ сообщили РИА «Новый День» на станции переливания.

Доноров ждут на улице Пальмиро Тольятти, 8, с 08:00 до 13:00. При себе нужно иметь паспорт.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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