Несостоявшийся турист из Березовского отсудил более 200 тысяч рублей за сорванный отпуск

Житель Березовского выиграл суд у турфирмы, которая не пожелала добровольно вернуть ему деньги за несостоявшуюся поездку. Путевка стоила 136 тысяч рублей, но с учетом штрафных санкций компании пришлось выплатить недовольному клиенту более 200 тысяч рублей.

Об обстоятельствах дела рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. В декабре 2017 года Алексей С. собирался отдохнуть с семьей за границей и купил тур в ООО «ИМП». Но через неделю планы мужчины резко изменились: он узнал, что на него наложено ограничение на выезд за пределы страны. Свердловчанину пришлось отказаться от поездки. Он сообщил об этом турагентству и попросил вернуть деньги. Но в компании требования клиента проигнорировали.

Тогда мужчина обратился в Березовский городской суд, намереваясь взыскать не только стоимость путевки, но и компенсацию за моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей. Ответчиками по иску выступили турфирма «ИМП» и туроператор ООО «Санмар Сервис», но в итоге суд удовлетворил претензии только к турагенту. Компанию обязали вернуть деньги за тур и заплатить штраф в размере 70 тысяч рублей штрафа. Сумму морального ущерба суд снизил до 10 тысяч рублей.

«ИМП» попыталось обжаловать это решение, но безуспешно. Коллегия облсуда согласилась с выводами суда первой инстанции. «Заказчик вправе отказаться от договора оказания туристических услуг при условии оплаты фактически понесенных расходов. ООО «ИМП» не предоставило суду доказательств расходов по реализации турпродукта, следовательно, суд правильно принял решение о взыскании полной стоимости тура, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда и штрафа, ввиду нарушения такими действиями ответчика прав истца как потребителя. Решение Березовского городского суда оставлено без изменения», – отметили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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