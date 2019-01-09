Свердловчанам насчитали новые пошлины на прошлогодние зарубежные интернет-заказы

Жители Свердловской области, которые делали заказы в интернет-магазинах за рубежом, но дождавшиеся посылок только после Нового года, вынуждены оплачивать таможенные пошлины, вступившие в силу с 1 января 2019 года. В такой ситуации оказались получатели 199 посылок. Общая сумма таможенных пошлин для них составила 955 тысяч рублей.

«Практически все посылки заказаны еще в прошлом году, когда действовали более лояльные правила, но на таможенный контроль попали уже в январе. Это и привело к дополнительным расходам для россиян», – рассказал начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (почтовый)» Виктор Шаталов.

В пресс-службе ведомства напомнили, что с 1 января 2019 года каждый россиянин имеет право беспошлинно получить неограниченное число посылок в течение месяца, только если их общий вес не превышает 31 кг, а стоимость содержимого – 500 евро. При выходе за лимит придется платить по 4 евро за каждый килограмм перевеса или 30% за превышение нормативной стоимости товара.

Кстати, в прошлом году, по данным кольцовской таможни, пошлины пришлось заплатить получателям 1500 посылок, при этом за весь год сумма не достигла и 400 тысяч рублей, но в 2019-м она будет значительно выше из-за новых правил.

Екатеринбург, Елена Сычева

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