В Ревде прошла спецоперация по спасению из заточения голодающих коз

Необычная спасательная операция прошла в Ревде: из запертого гаража спасатели вызволили нескольких коз, о которых забыл их нерадивый хозяин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, о попавших в беду животных спасателям рассказали соседи мужчины, проживающего на улице Горького. По их словам, он уже давно держит животных в столь неподобающих условиях, а в новогодние праздники, по-видимому, совсем забыл о своих питомцах, отчего голодные животные громко блеяли на всю округу. Попытки хозяина открыть гараж по требованию сотрудников полиции не увенчались успехом: замок заклинило. Тогда на помощь и вызвали сотрудников МЧС, которые вскрыли гараж при помощи бензореза. Пять коз для обследования и реабилитации передали представителям зооспаса. Одну козу спасти не удалось – животное уже не подавало признаков жизни.

По сообщению портала «Ревда-инфо», в квартире мужчины содержатся также кошки и собаки, которым, возможно, тоже нужна помощь. Зоозащитники намерены проверить эту информацию, если она подтвердится, они будут требовать привлечь хозяина к ответственности.

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 10.01.19

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