В Екатеринбурге разыскивают девушку, которая ушла из дома два дня назад (ФОТО)

В Екатеринбурге полицейские разыскивают 14-летнюю девушку, которая пропала 8 января.

Разыскивается Лесникова Юлия Алексеевна 2004 года рождения, 8 января около 2 часов дня она ушла из дома и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, семья, где воспитывается подросток, на учете не состоит, но девушка не в первый раз уходит из дома, склонна к бродяжничеству.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, глаза карие, на правой щеке небольшой шрам.

Была одета: в джинсы темно-синего цвета, коричневые угги и темно-синюю куртку.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просьба сообщить в полицию по телефонам: (343)356-42-15, (343)294-14-94, (343)356-45-73 (74, 78, 80), (343)325-42-05 или «02».

Екатеринбург, служба информации

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