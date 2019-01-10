Шахматист Карякин приехал в Екатеринбург, чтобы сыграть со школьником

Российский шахматист Сергей Карякин приехал накануне в Екатеринбург. Пост об этом он опубликовал в своем инстаграме. «Дубай? Нет, ночной Екатеринбург», ‒ написал он под селфи на фоне башни «Исеть».
Прославленный шахматист прибыл на Урал, чтобы сыграть партию со школьником из Свердловской области. Такое желание подросток загадал на Новый год и отправил письмо на «Елку желаний», благотворительный проект фонда «Дорогами добра», а местные предприниматели организовали встречу. Она состоится сегодня днем.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 10.01.19
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