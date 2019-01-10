Контрабандисты пытались вывезти в Казахстан партию бронежилетов и шлемов

Уральские таможенники задержали партию военного обмундирования на пути в Казахстан. Предприниматель из Нижнего Тагила, который торгует такими товарами, решил сбыть бронежилеты и спецшлемы. Общая сумма контракта составила 3 млн рублей, а стоимость первой партии ‒ 300 тысяч рублей. Ее и задержали таможенники. В ней обнаружили 31 бронежилет, способный выдержать выстрел из автомата Калашникова, и четыре шлема.

«Бронежилеты попадают в список товаров и технологий двойного назначения. Для их вывоза за пределы России необходимо получение разрешительных документов федеральной службы по техническому и экспортному контролю России. Предприниматель пытался получить лицензию, но получил отказ. Тогда, по предварительным данным, он решил отправить товар через транспортную компанию, замаскировав партию под личные вещи», ‒ сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ. За незаконное перемещение через государственную границу изделий военной техники ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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