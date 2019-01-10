В каникулы екатеринбуржцы в полтора раза чаще звонили в скорую

Жители Екатеринбурга в полтора раза чаще звонили по линии 03 в новогодние каникулы. Об этом рассказал заведующий оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи города Матвей Демин. «Усиления бригад СМП не было, мы работали в штатном режиме, хотя обращаемость выросла на 56 % по сравнению с обычным периодом. Но это просто звонки в скорую, когда людям, например, было достаточно консультации. Число выездов выросло на 12,3 %, причем каждый пятый был по поводу ОРВИ», ‒ рассказал Демин.

По его словам, в этом году скорой не пришлось везти в больницы ни одного пациента с ожогами, полученным во время запуска фейерверков. Обморожений тоже стало меньше ‒ за все каникулы за экстренной помощью по этому поводу обратились только пять человек. К сотрудникам СМП, которые дежурят на елках, за все праздничные дни обратились десять человек ‒ четыре взрослых и шестеро детей, у всех были легкие травмы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.01.19

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