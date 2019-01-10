В Екатеринбурге детей с ментальными нарушениями поздравил Джек Воробей и индеец Джо

В Екатеринбурге общественная организация «ДОРИДА» провела рождественскую елку для детей с ментальными нарушениями развития. Ребят поздравили Джек Воробей, индеец Джо и новогодние герои. Как уточнили в «Дориде», Рождественская елка для особых детей прошла уже седьмой раз, в этом году – в ЦК «Урал». На входе детей встречал Джек Воробей, который вовлекал ребят в развлекательную программу. Детей поздравляли индеец Джо, Дед Мороз и Снегурочка, снеговичок и собачка. Организаторы устроили шоу мыльных пузырей и концерт. В проведении праздника для детей помогали благотворительный фонд «Благо дарим вместе» и лично Надежда Сафина, а также благотворительный фонд «Чистая совесть» и Петр Бурмасов. «Главный наш девиз: «Для нас нет сложных детей», и мы стараемся его придерживаться. Рождественская ёлка этому яркое подтверждение», – отметили в общественной организации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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