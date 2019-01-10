Билеты из Екатеринбурга в Европу подешевели

В начале 2019 года подешевели авиабилеты из Екатеринбурга в две европейские столицы. «Уральские авиалинии» предлагают слетать в Париж и Рим по цене 16 тысяч рублей туда-обратно. Улететь можно с января по апрель.

Как сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии», дешевле всего будет сразу приобретать билеты туда и обратно. Сниженные тарифы действуют на вылеты с 10 января по 20 апреля 2019 года:

Екатеринбург – Рим – Екатеринбург – от 16 000 туда/обратно;

Екатеринбург – Рим – от 10 000 рублей в одну сторону;

Рим – Екатеринбург – от 13 200 рублей в одну сторону;

Екатеринбург – Париж – Екатеринбург – от 16 000 туда/обратно;

Екатеринбург – Париж – от 10 000 рублей в одну сторону;

Париж – Екатеринбург – от 14 000 рублей в одну сторону.

Напомним, рейсы в Рим и обратно «Уральские авиалинии» выполняют еженедельно по воскресеньям, в Париж – по четвергам. Стоимость указана по тарифу «Промо», в него входят все сборы, багаж до 10 кг, ручная кладь до 5 кг и горячий завтрак.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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