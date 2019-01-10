Администрация Екатеринбурга запретит парковку еще на 15 участках дорог

В администрации Екатеринбурга анонсировали появление на городских дорогах новых ограничений для автомобилистов. Знаки запрета парковки появятся в центре, на Юго-Западе, близ вокзала, на Сортировке, в Академическом районе – всего на 15 участках дорог.

«Знаки устанавливаются с целью обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети в период зимней уборки в 1 квартале 2019 года», – сообщается на сайте администрации города. Однако формулировка «в период зимней уборки» вовсе не означает, что эти знаки когда-либо пропадут – в пресс-службе корреспонденту РИА «Новый День» уточнили, что они будут постоянными.

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся на следующих улицах:

Мира, от улицы Педагогической до Отдельного переулка;

Кузнечная, от улицы Первомайской до проспекта Ленина;

Шарташская, от улицы Луначарского до улицы Мичурина;

Первомайская, от улицы Луначарского до улицы Тимирязева;

Мичурина, от улицы Шарташской до улицы Первомайской;

Мамина-Сибиряка, от улицы Азина до улицы Шевченко;

Коммунальная, от улицы Технической до улицы Кунарской;

Азина, от улицы Челюскинцев до улицы Испанских Рабочих;

Волгоградская, от улицы Амундсена до Транзитного переулка (оба направления);

Сакко и Ванцетти, от улицы Куйбышева до улицы Народной Воли;

Степана Разина, от улицы Фурманова до улицы Щорса;

на внутриквартальном проезде от улицы Технической до улицы Кунарской;

на дублере улицы Билимбаевской, от дома №41 по улице Билимбаевской до улицы Дружининской;

на дублерах улицы Вильгельма де Геннина, на участке от улицы Краснолесья до улицы Павла Шаманова;

на дублерах улицы Павла Шаманова, на участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Мехренцева.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.01.19

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