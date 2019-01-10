В Серове остались без отопления сотрудники ФСБ, МВД, мэрии и 123 жилых дома

Крупная коммунальная авария произошла сегодня в Серове.

Как сообщает сайт управления гражданской защиты Серовского ГО, без горячей воды и теплоснабжения остались девять объектов социальной сферы (детские сады № 18, 94,123, музыкальная школа, художественная школа, больница №3, поликлиника №1, начальная школа 20, политехникум), само управление гражданской защиты, прокуратура, управление МВД, управление ФСБ, администрация города и 123 жилых дома с населением 6607 человек.

На место аварии выехала аварийно-восстановительная бригада ООО «Вертикаль» – одна единица спецтехники и пять специалистов.

Отметим, что сейчас в Серове температура воздуха -21, ночью ожидается похолодание до -28. Завтра днем в городе будет -22 градуса.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении МЧС уже после публикации этого материала, в 17:00 аварийно-восстановительные работы были завершены, теперь теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей осуществляется в полном объёме.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 10.01.19

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