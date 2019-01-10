На юго-западе Екатеринбурга скопилась огромная пробка из-за ДТП

В вечерний час пик в Екатеринбурге из-за аварии образовался серьезный затор в Юго-Западном районе.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» очевидцы, столкнулись машины на перекрестке улиц Посадская и Пальмиро Тольятти. «Стоит скорая, отъехала реанимация. На месте сотрудник МЧС. В одной из машин видно, что сработала подушка безопасности. Но с виду – вроде бы без трупов», – рассказала автомобилистка, проезжавшая мимо.

В ГИБДД уточнили, что авария произошла рядом с домом на Пальмиро Тольятти, 32, но подробности еще уточняются. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется по Большакова, Посадской от Сурикова до Репина. На то, чтобы проехать 2,6 км, уйдет 42 минуты – это на 23 минуты дольше обычного.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.01.19

В Серове остались без отопления сотрудники ФСБ, МВД, мэрии и 123 жилых дома. / А у нас в квартире газ. А у вас? Как спастись от взрывов бытового газа. Авторская колонка корреспондента НД Катерины Норсеевой. / Администрация Екатеринбурга запретит парковку еще на 15 участках дорог. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»