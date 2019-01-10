«Кнутом» и «пряником» – как застройщики пытаются выселить собственников квартир из дома, мешающего их планам (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге жители дома в переулке Шаронова, 33, начинают год с очередного раунда споров с застройщиком, пожелавшим выкупить их квартиры. В двухэтажном доме остались всего два человека, которые не желают продавать свое жилье. Само здание частично уже непригодно для жизни, в квартирах никто не живет, там выломаны двери и окна. Но оставшиеся семьи стоят на своем, требуя учитывать не только стоимость жилья, но и стоимость земли, а также моральный ущерб.

Застройщики против собственников

Выкупать квартиры в доме № 33 в переулке Шаронова, по словам местных жителей, начали около трех лет назад, Сначала расселили два помещения. После этого другие владельцы недвижимости оформили землю под зданием в собственность. Из-за чего выросла цена на жилплощадь. Большинство собственников согласились на условия представителей строительной компании и съехали. Оставшиеся две семьи до сих пор не могут прийти к согласию с застройщиком – компаниями «СК Союз» и «СеверГазСтройИнвест».

Как рассказал агентству житель дома в переулке Шаронова Виктор Погадаев, этим летом рабочие уже принялись разрушать дом, хотя люди продолжали в нем жить. В выкупленных помещениях демонтировали окна и двери. По словам собеседника РИА «Новый День», здание превратилось в проходной двор, в который каждый мог свободно зайти и бросить спичку. На зиму пришлось вновь заколотить окна и двери в пустующих помещениях, чтобы сохранялось тепло.

«Мы говорим: «Если вы хотите купить эту квартиру – делайте так, чтобы условия были лучше». И мы не требуем ничего лишнего. Кадастровая стоимость квартиры 4,5 миллиона рублей примерно. Кадастровая стоимость земли около 3 миллионов рублей, и, естественно, моральный ущерб», – заявляет Виктор Погадаев.

Сегодня Виктор Погадаев сел за стол переговоров с представителем компаний-застройщиков. Пенсионеру сказали, что готовы выкупить его квартиру примерно за 5 миллионов 200 тысяч рублей. Однако Виктор Погадаев отказался от очередного предложения. Мужчина рассчитывает получить за свое жилье не меньше 7,5 миллионов рублей. В противном случае он продолжит жить в своей квартире, а деньги, потраченные застройщиками на выкуп других помещений, попросту окажутся потраченными впустую.

Отметим, что это не первая подобная история в Екатеринбурге. И заканчиваются они по-разному. Как правило, застройщикам удается договориться с жителями и найти компромисс, но были и случаи, когда собственники оставались ни с чем – компании находили способ изменить свои планы.

Екатеринбург, служба информации

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